Strom der Perseiden

Sternschnuppen ziehen über den Nachthimmel

13.08.2018, 11:13 Uhr | dpa, jmt

Die Milchstraße ist unweit von Prietzen in Brandenburg am Himmel zu sehen: In der Nacht waren viele Menschen unterwegs, um den Höhepunkt des Meteorstrom der Perseiden zu sehen. (Quelle: Wolfgang Kumm/dpa)