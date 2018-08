"30 Znoe"

Firma vermalt sich bei Straßenaufschrift in Pforzheim

15.08.2018, 21:24 Uhr | dpa

"30 Znoe" in Pforzheim: Die Straßenaufschrift sollte eigentlich eine 30er-Zone ankündigen. (Quelle: Gerhard Ketterl/Pforzheimer Zeitung/dpa)

Erst der Zickzack-Fahrradweg in Berlin, nun die 30-Znoe in Pforzheim. Eine Firma hat das Wort "Zone" falsch auf die Fahrbahn geschrieben. Die Straßenaufschrift amüsiert das Netz.

"30 Znoe" statt "30 Zone" – in Pforzheim hat eine Firma das Wort Zone falsch auf den Asphalt gepinselt. Darüber berichtete am Mittwoch zuerst die "Pforzheimer Zeitung". Der Tempo-Hinweis führte zu bissigen Kommentaren im Internet. Wie ein Sprecher der Stadt Pforzheim sagte, sollte der falsch geschriebene Schriftzug auf der Schönbornstraße im Stadtteil Hohenwart noch am Abend geschwärzt werden.

Verantwortlich für den kuriosen Schreibfehler sei ein Unternehmen, das seit Jahren für die Stadt die Fahrbahnen markiert. "Wir arbeiten mit der Firma seit langer Zeit vertrauensvoll zusammen. Solche Fehler können einfach passieren", sagte der Sprecher. Wieso die metergroßen Lettern in falscher Anordnung auf den Asphalt gelangten, sei unklar.





"War nicht so geplant": Berlin will Zickzack-Radweg übermalen



Online amüsierten sich viele Menschen über die Kuriosität. "Zumindest wurden alle Buchstaben verwendet", lautete etwa ein Kommentar, und ein anderer: "Sind ja auch sooo viele Buchstaben, da kann man schon mal durcheinander kommen."