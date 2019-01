Verfassungsgericht zwingt Supermärkte

Tschechien: Alte Lebensmittel müssen verschenkt werden

02.01.2019, 16:17 Uhr | dpa

Lebensmittel in der Mülltonne (Symbolbild): In Tschechien müssen Supermärkte unverkäufliche Lebensmittel an Hilfsorganisationen abgeben. (Quelle: viennaslide/imago)