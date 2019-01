Missglückter Bruch

Einbrecher fällt in Regentonne

24.01.2019, 13:10 Uhr | AFP

Einbrecher mit Brecheisen: in Mainz endete ein versuchter Einbruch auf kuriose Weise. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Das war wohl nichts: In Mainz ist ein Einbrecher bei dem Versuch, in eine Wohnung zu gelangen, in eine Regentonne gefallen. Die Polizei fand entsprechende Spuren. Jetzt suchts sie den Täter.

Ein missglückter Einbruchsversuch in Mainz hat für den Täter in einer Regentonne sein Ende gefunden. Die Polizei stellte Hebelspuren an der Haustür und an einem Fenster des betroffenen Hauses im Stadtteil Laubenheim fest, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.





Anschließend versuchte der Einbrecher demnach, über das Flachdach einer angrenzenden Garage ins Haus zu gelangen. Vermutlich rutschte er dabei aus und stürzte in die Regentonne. Dort wurden Spuren und Beschädigungen festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen.