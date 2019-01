Ganz besonderes Obst

Liebhaber kauft zwei "Stinkfrüchte" für 1.750 Euro

30.01.2019, 18:54 Uhr | AFP

Die Durianfrucht riecht nach ungewaschenen Socken. Trotzdem hat ein Liebhaber in Indonesien für zwei Exemplare ein kleines Vermögen bezahlt.

Zwei seltene Exemplare der als Stinkobst bekannten Durianfrucht sind in Indonesien für jeweils 14 Millionen Rupiah (875 Euro) verkauft worden. "Der Käufer wollte nicht genannt werden, aber er war ein Durian-Liebhaber", sagte Supermarktleiter Heriawan Teten der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Bei den zwei Früchten handelte es sich nicht um die üblichen länglichen Durians, die für ein paar Euro zu haben sind, sondern um äußert seltene runde "J-Queens".

Die stacheligen Obstbälle wurden auf Samtkissen in einer Vitrine in einem Supermarkt der Stadt Tasikmalaya in der indonesischen Provinz West Java ausgestellt, geschmückt mit Kunstblumen. Der Preis entspricht in etwa dem Achtfachen des örtlichen monatlichen Mindestlohns.





Die als "Königin der Früchte" bekannte Durian erfreut sich in ganz Südostasien großer Beliebtheit. Liebhaber loben sie für ihre cremige Konsistenz – andere vergleichen ihren intensiven Geruch mit dem von Abwasser oder ungewaschenen Socken.