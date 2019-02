Bei Flughafenkontrolle in München

Gefährliche Lektüre? Pistole in Ritterroman entdeckt

20.02.2019, 00:29 Uhr | dpa

Pistole in Buch: Im Handgepäck einer Frau haben Beamte am Münchner Flughafen diese Pistole, in einem Buch versteckt, gefunden. (Quelle: Polizeiinspektion Flughafen München/dpa)