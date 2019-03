Teurer Spaß in Hessen

Polizei schnappt Raser mit Tempo 198 statt 100

29.03.2019, 09:28 Uhr | dpa

Bei einer Kontrollaktion in Hessen hat die Polizei einen Raser geblitzt, der fast doppelt so schnell als erlaubt gefahren ist. (Symbolbild) (Quelle: cdn/imago)

Ein 34-Jähriger ist in Hessen mit fast 200 km/h geblitzt worden. Dann stellt sich heraus: Er hat seinen Führerschein erst vor Kurzem zurückbekommen. Nun drohen ihm erneut saftige Strafen.

Bei einer Kontrollaktion nahe Herborn in Mittelhessen hat die Polizei einen Raser geblitzt, der fast doppelt so schnell als die erlaubten 100 Stundenkilometer gefahren ist. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Der 34-Jährige müsse nun für seine Fahrt mit Tempo 198 auf der Bundesstraße zwischen Herborn und Driedorf mit 600 Euro Bußgeld, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten rechnen.





Der Mann habe angegeben, erst vor wenigen Monaten seine Fahrerlaubnis zurückbekommen zu haben. Insgesamt erwischten die Ordnungshüter bei ihrer zweistündigen Aktion am Mittwoch 14 Autofahrer, die zu sehr aufs Gaspedal getreten hatten.