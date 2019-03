Polizei umstellt Haus

16-Jährige wollen zu Freundin ins Zimmer klettern

31.03.2019, 08:55 Uhr | dpa

Zwei Bekannte einer jungen Frau haben in der Nacht zu Samstag in Oberhausen einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild) (Quelle: Seeliger/imago)

In Oberhausen wollten zwei Teenager über eine Leiter ins Zimmer einer 16-Jährigen gelangen. Nachbarn hielten die beiden für Einbrecher und alarmierten die Polizei.

Zwei Bekannte einer jungen Frau haben in der Nacht zu Samstag in Oberhausen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachbarn hatten die beiden 16-Jährigen für Einbrecher gehalten und den Notruf gewählt. Mehrere Streifenwagen kamen, Polizisten umstellten das Haus. Dort lehnte eine Leiter am offenen Fenster des Teenagerzimmers, über die die Besucher ins Haus gelangt waren.





Das erfuhr dann auch der überraschte Vater des Teenagers, als die Polizisten die Familie aus dem Schlaf klingelten. Die Eltern der 16-Jährigen seien über den Einsatz nicht sehr amüsiert gewesen, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Demnach hatte die junge Frau selbst extra die Leiter herausgestellt.