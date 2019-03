"Diese Themen liegen mir alle am Herzen"

Klartext-Predigt eines katholischen Pfarrers geht viral

29.03.2019, 16:33 Uhr | dpa

Luftbild des Landkreises Vechta im Oldenburger Münsterland: Am Ende applaudiert die zum Bistum Münster gehörende Gemeinde dem 56-Jährigen. (Quelle: blickwinkel/imago)

57.000 Klicks für die Predigt eines Pfarrers der Katholischen Kirche: Josef Lücker spricht in seiner Gemeinde über Frauenrechte und homosexuelle Paare und erntet dafür großen Applaus und zigtausende Videoaufrufe.

Die Klartext-Predigt eines katholischen Pfarrers aus dem Oldenburger Münsterland bekommt zigtausendfache Aufmerksamkeit. Bis Freitagvormittag wurde das Video der am 3. März gehaltenen Predigt in der St. Vitus-Gemeinde in Visbek mehr als 57.000 Mal angeschaut.



Pfarrer Hermann Josef Lücker fordert mit klaren Worten unter anderem mehr Rechte für Frauen in der katholischen Kirche und die Segnung von homosexuellen Paaren. Den Missbrauchsskandal nennt er unvorstellbar und unfassbar. Am Ende applaudiert die zum Bistum Münster gehörende Gemeinde dem 56-Jährigen.







Es sei keine Wutpredigt gewesen, sagte Lücker der Deutschen Presse-Agentur: "Diese Themen liegen mir alle am Herzen, die negativen wie die positiven." Er habe mehr als 100 Briefe bekommen, nur in dreien sei er kritisiert worden.