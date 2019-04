Notruf mit Umwegen

Frau rettet ihren Bruder in London – von München aus

22.04.2019, 14:08 Uhr | dpa

Eine Münchnerin hat am Ostersonntag ihrem rund 1.000 Kilometer entfernt in London wohnenden Bruder einen Rettungswagen gerufen. (Symbolbild) (Quelle: Frank Sorge/imago images)

Eine 51-Jährige ist am Ostersonntag von ihrem in England lebenden Bruder per Nachricht um Hilfe gebeten worden. Die Integrierte Leitstelle konnte dem Mann schließlich eine Ambulanz rufen.

Eine Münchnerin hat am Ostersonntag ihrem rund 1.000 Kilometer entfernt in London wohnenden Bruder mithilfe der Integrierten Leitstelle München einen Rettungswagen gerufen. Der 54 Jahre alte Mann hatte seiner Schwester per WhatsApp geschrieben, dass er dringend medizinische Hilfe benötige.

Daraufhin wählte die 51-Jährige die Notrufnummer 112 und schilderte einem Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle, dass es ihrem im Londoner Stadtbezirk Newham wohnenden Bruder nicht gut gehe, wie ein Sprecher der Feuerwehr München berichtete. Über das Internet habe man zwar die Nummer der London City Police herausfinden können, jedoch seien die Anrufe der Münchner Leitstelle dort zunächst nur von Anrufbeantworten entgegengenommen worden.





Letztlich sei es dann doch gelungen, den Rettungsdienst in London zu alarmieren, der 30 Minuten später bei dem 54-Jährigen eingetroffen sei. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Was er genau hatte, ist noch unklar. Auch zum Gesundheitszustand konnte der Sprecher keine Auskunft geben.