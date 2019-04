2,5 Hektar betroffen

Großer Waldbrand in Brandenburg – Feuerwehr hat Flammen im Griff

22.04.2019, 10:37 Uhr | dpa

Feuerwehr im Einsatz: In einem Waldstück im nördlichen Brandenburg ist ein großes Feuer ausgebrochen. (Quelle: Julian Stähle/dpa)

Im Norden von Brandenburg hat es auf einer 2,5 Hektar großen Waldfläche gebrannt. Fast 100 Einsatzkräfte sind ausgerückt, um eine Ausbreitung zu verhindern.

In einem Waldstück im nördlichen Brandenburg ist ein großes Feuer ausgebrochen. Seit der Nacht brannte es auf einer Fläche von bis zu 2,5 Hektar Ausdehnung, wie die Regionalleitstelle Nordost am Vormittag auf Anfrage mitteilte. Das Feuer dehne sich inzwischen nicht weiter aus. Der Grund für die Flammen stand noch nicht fest.

Nassenheide: Feuerwehrleute löschen einen Waldbrand im nördlichen Brandenburg. (Quelle: Julian Stähle/dpa)

Gegen 03.00 Uhr sei der Brand von der Polizei gemeldet worden, hieß es weiter. Fast 100 Einsatzkräfte seien zu dem Waldstück südlich von Nassenheide im Landkreis Oberhavel ausgerückt. Am Vormittag seien es noch rund 50 gewesen. Nassenheide liegt nördlich von Berlin bei Oranienburg. Dort führt auch die Bundesstraße 96 entlang.





In Brandenburg hatte es im vergangenen Jahr viele riesige Brände gegeben. Es war ein extremes Jahr wegen der langen Trockenheit. In dem Bundesland ist der Boden vielerorts besonders sandig und es gibt einen hohen Anteil von Kiefernwäldern. Es gilt als das bundesweit am stärksten von Waldbrand gefährdete Bundesland.