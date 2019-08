Einschulung in Großbritannien

So verrückt war Lucies erster Schultag

26.08.2019, 17:22 Uhr | t-online.de, sth

Eine Mutter aus Großbritannien hat ihre Tochter vor und nach dem ersten Schultag fotografiert. Die Fotos zeigen, wie sehr sich die fünfjährige Lucie offenbar verausgabt hat. Ihre Mutter teilte die Bilder im Internet.

Lucie vor der Einschulung – und danach. Mit dieser Vorher-Nachher-Aufnahme hat eine Mutter aus Großbritannien einen viralen Hit gelandet. Das Bild zeigt die fünf Jahre alte Lucie an ihrem ersten Schultag. Die Bilder sind so witzig, dass sie binnen weniger Tage Zehntausende "Gefällt mir"-Angaben erhielten.

Zerzauste Haare, verdrehte Krawatte und der Einhornrucksack hängt nur noch auf einer Seite: So sah Lucie nach dem ersten Schultag aus. Die 5-Jährige hat zwar die Einschulung gut überstanden, war aber ziemlich fertig.







Manchmal sagt ein Foto mehr als tausend Worte

Viele Eltern mussten über diese Bilder lachen. "Ich hatte die selbe Situation mit meinem Frankie", schrieb eine Userin. Sie postete eigene Bilder in den Kommentaren.

Die Mutter Jillian Falconer amüsierte sich darüber und knipste ein Foto. Das schickte sie an die Onlinezeitung "Barrhead News" – und die veröffentlichte es auf Facebook. Im Interview mit der Zeitung erzählte die Mutter, dass Lucie ein sehr ordentliches Mädchen sei, das "gern sauber ist". Aber was hat Lucie dann in der Schule gemacht? "Nicht viel", habe ihre Tochter geantwortet.







Die Fotos erhielten auf Facebook bis Montag mehr als 23.000 Likes. Auch andere Eltern veröffentlichten Vorher-Nachher-Bilder von ihren Kindern. Sie haben auch ein tolles Foto vom ersten Schultag? Wenn Sie möchten, können Sie es auf unserer Facebook-Seite posten.