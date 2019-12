Mecklenburg-Vorpommern

Teenager klauen vier Meter hohen Weihnachtsbaum

12.12.2019, 17:28 Uhr | dpa

Jugendliche in Schönberg in Nordwestmecklenburg haben versucht einen mächtigen Weihnachtsbaum zu klauen. Der Plan ging schief – die Polizei musste nur einer deutlichen Spur folgen.

Eine vier Meter hohe Tanne ist am Mittwochmorgen vom Dach der Palmberghalle in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) verschwunden. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fiel ihnen die Schleifspur auf, die der Baum beim Abtransport durch die Täter offensichtlich hinterlassen hatte.

Die Polizisten folgten der Spur bis zum Ende – dort klingelten sie und trafen auf drei junge Tatverdächtige. Die 17- bis 19-Jährigen hätten die Tat eingeräumt und den Baum, dessen Optik sichtlich gelitten habe, zurückgebracht. Sie erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, teilte die Polizei mit.