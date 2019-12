Kontrolle in Schleswig-Holstein

Polizei erwischt VW-Fahrer mit 520 Kilo ungekühltem Fisch

18.12.2019, 13:41 Uhr | t-online.de , sth

Die Bundespolizei hat in Schleswig-Holstein einen ekligen Fund gemacht. Bei einer Kontrolle wurden sie auf einen VW-Bus aufmerksam. Dessen Ladung stank zum Himmel.

Bei einer Kontrolle an der dänischen Grenze hat die Bundespolizei 520 Kilogramm ungekühlten Fisch entdeckt. Im Auto saßen Vater und Sohn, teilte die Bundespolizeiinspektion Flensburg am Mittwoch mit.

Den Beamten war ein aus Dänemark kommender VW-Bus auf dem Parkplatz Handewitter Forst in Schleswig-Holstein aufgefallen. Als sie den Laderaum öffneten, entdeckten sie Fisch unter einem verdreckten Tuch, der in einer Plastikwanne lag. Die Polizei teilte mit: "Im Fahrzeug bestand keine Kühlung und es lagen einzelne Fische unter einer Decke; auch ein Autoreifen lag lose im Laderaum."

Die #Bundespolizei entdeckte 520 Kilogramm ungekühlten Fisch bei einer Kontrolle eines aus 🇩🇰 kommenden Kleintransporters. Das Veterinäramt #Flensburg ordnete die Vernichtung an. *ML



Hier mehr lesen 👉 https://t.co/Fuc8UEsBez pic.twitter.com/kMtB01nRHl — Bundespolizei Küste (@bpol_kueste) December 18, 2019

Veterinäramt Flensburg ordnete die Vernichtung an

Daraufhin rief die Polizei einen Mitarbeiter des Veterinäramtes Flensburg dazu. Der ordnete die Vernichtung der 520 Kilogramm Forellen an. Die Streife der Bundespolizei überwachte die Entsorgung der Fische in der Tierkörperverwertungsanlage in Jagel.

Der 59-jährige Vater und sein 36 Jahre alter Sohn durften danach weiterfahren – jedoch ohne die Forellen.