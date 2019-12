Chance genutzt

Verhafteter macht Freundin Heiratsantrag auf der Polizeiwache

27.12.2019, 12:54 Uhr | dpa

Eheringe auf Handschellen: Die Hochzeit muss noch etwas warten – gegen den Mann liegen zwei Haftbefehle vor (Symbolbild). (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

In Oberfranken hat ein Mann wohl im wahrsten Sinne des Wortes Torschlusspanik bekommen: Die Polizei verhaftete den 31-Jährigen, dieser nutzte seine letzte Chance vor der Haft und ging vor seiner Freundin auf die Knie.

Vor den Augen der Polizei hat ein festgenommener Mann in Oberfranken seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Auf der Polizeidienststelle fiel der 31-Jährige vor der Frau auf die Knie und bat sie um ihr Ja-Wort, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Die 29-Jährige nahm den Antrag an. Bevor sie mit ihrem Verlobten aber vor den Traualtar schreiten kann, muss dieser den Angaben zufolge zunächst seine Haftstrafe antreten.

Der Mann war am Donnerstag in Kulmbach festgenommen worden, da gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Bei der Festnahme bat der 31-Jährige die Beamten, noch einmal mit seiner Freundin sprechen zu können. Sie kam daraufhin zur Dienststelle.