"Glücklichster Tag"

96-Jähriger ist ältester Uni-Absolvent Italiens

Es ist nie zu spät: Das war wohl das Motto eines 96-Jährigen in Italien, der seine Universitätsausbildung nachgeholt hat und nun der älteste Absolvent des Landes ist. Das ist ihm allerdings noch nicht genug.

In Italien gibt es bei den Universitätsabsolventen einen neuen Rekord: Giuseppe Paternò ist mit 96 Jahren der älteste Student des Landes. Schon als Kind habe Paternò studieren wollen, doch seine Familie sei arm gewesen und habe ihm die Ausbildung nicht bezahlen können, berichtet "The Guardian".

Paternò ist Veteran des Zweiten Weltkriegs und ehemaliger Eisenbahnarbeiter. Er begann früh zu arbeiten, um seine Familie zu unterstützen. Der 96-Jährige wuchs mit sechs Geschwistern auf.



"Ich kam unbeschadet aus dem Krieg heraus und nahm eine Stelle bei der staatlichen Eisenbahn an. Ich war nicht begeistert von meinem Job, aber ich wusste, dass ich ihn machen musste, denn zu der Zeit war ich verheiratet und hatte eine Familie zu ernähren", erzählt er. Gleichzeitig habe er den überwältigenden Wunsch gehabt, "in Bücher einzutauchen und zu lesen, zu studieren und zu lernen".

Traum erreichen "unabhängig vom Alter"

Schließlich schrieb sich Paternò 2017 an der philosophischen Fakultät der Universität von Palermo ein. Er sei um sieben Uhr aufgestanden, um zu studieren. Um die Aufgaben zu erledigen, benutzte er eine alte Schreibmaschine. Nachmittags habe er sich wieder ausgeruht, um am Abend noch einmal weiter zu lernen, bis Mitternacht. Nachbarn hätten ihn gefragt, weshalb er in seinem Alter diese Schwierigkeiten auf sich nehme. "Sie konnten nicht verstehen, wie wichtig es ist, einen Traum zu erreichen, unabhängig von meinem Alter", erklärte er.



Da viele Kurse durch die Corona-Pandemie online fortgeführt werden mussten, blieb Giuseppe Paternò nichts anderes übrig, als sich mit Computern vertraut zu machen. Am Freitag habe er schließlich sein Studium, als Bester seines Jahrgangs mit der höchsten Auszeichnung abgeschlossen. "Es ist einer der glücklichsten Tage meines ganzen Lebens", sagte er. "Ich wünschte nur, meine Frau wäre hier, um mich zu sehen. Sie ist vor 14 Jahren gestorben."

Ganz fertig ist der 96-Jährige aber offenbar noch nicht mit seiner Ausbildung. "Ich erwäge, mein Studium fortzusetzen. Meine Mutter wurde 100 Jahre alt. Wenn die Zahlen und die Genetik auf meiner Seite sind, dann bleiben mir noch vier Jahre", so Giuseppe Paternò.