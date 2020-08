Suchaktion geht weiter

Krokodil im Fluss Unstrut? Nun herrscht Badeverbot

30.08.2020, 14:35 Uhr | dpa

Krokodilsuche in Sachsen-Anhalt: Ein gesichtetes Tier sorgte nun auch für Badeverbot in der Unstrut (Symbolbild). (Quelle: Imagechina-Tuchong/imago images)

In Sachsen-Anhalt sind am Samstag Einsatzkräfte der Polizei ausgerückt, um im Fluss Unstrut ein Krokodil zu finden. Die große Suchaktion geht trotz bisheriger Erfolglosigkeit weiter – zudem herrscht nun ein Badeverbot.

Wegen eines möglicherweise in der Unstrut schwimmenden Krokodils ist im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt ein Badeverbot erlassen worden. Das Verbot gelte zunächst bis zum 6. September, teilte der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, in Naumburg mit. Demnach dürfe niemand zwischen der Landesgrenze zu Thüringen bei Wendelstein und der Einmündung in die Saale am Blütengrund bei Naumburg in den Fluss gehen.

Einsatzkräfte suchen seit Freitagmorgen nach einem lebenden Krokodil in dem kleinen Fluss im Süden von Sachsen-Anhalt. Zuvor gab es zwei Hinweise von Zeugen, die ein Reptil in der Nähe des Ortes Laucha an der Unstrut gesehen haben wollen. Die Polizei nahm die Meldungen ernst. Die Schleusen in Trösdorf und Wetzendorf wurden daraufhin vorübergehend geschlossen. Bislang blieb die Suche nach dem Reptil erfolglos, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen sagte.