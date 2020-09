"Völlig derangiert"

Polizei holt sturzbetrunkene Seniorinnen aus ICE

09.09.2020, 16:58 Uhr | dpa, AFP, mk

ICE im Hauptbahnhof: Die beiden Frauen verbrachten die nächsten sechs Stunden in Ausnüchterungszellen. (Symbolfoto) (Quelle: Silas Stein/dpa)

In Hannover hat die Bundespolizei zwei ältere Damen aus einem ICE geholt, weil sie hilflos im Gang des Zuges lagen. Zusammen hatten sie mehr als 7,2 Promille im Blut.

Bundespolizisten haben im Hauptbahnhof von Hannover zwei vollkommen betrunkene Seniorinnen aus einem ICE geholt. Die beiden Frauen im Alter von 72 und 75 Jahren hätten im Gang eines Waggons gelegen und nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen können, wie die Beamten mitteilten. Die Jüngere aus Münster hatte 4,21 Promille intus, ihre Reisebegleiterin aus Gütersloh brachte es auf 3,02 Promille.

"Nicht mehr in der Lage, selbstständig zu gehen"

Die Besatzung des ICE aus Berlin hatte die Polizei am Dienstagabend verständigt, weil sie die Frauen von der Mitfahrt ausschließen wollte. "Beide Damen waren völlig derangiert und nicht mehr in der Lage, selbständig zu gehen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus lehnten sie trotzdem ab. Stattdessen wollten sie lieber nach Hause fahren.

Vorsorglich nahmen die Beamten die Frauen zum Ausnüchtern in Schutzgewahrsam. Auch ein Amtsarzt schaute nach ihnen. Sechs Stunden später erwachten sie in getrennten Zellen. "Nach den paar Stunden Schlaf konnten sie auch wieder gehen", sagte der Sprecher. Was der Anlass für das Besäufnis war, sei unbekannt.