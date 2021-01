Bild zeigt Wildschwein in Indonesien

Älteste Höhlenmalerei der Welt entdeckt

14.01.2021, 08:40 Uhr | AFP

Ein Warzenschwein in einem Naturpark in Botswana. Das 45.000 Jahre alte Abbild eines solchen Tieres ist jetzt in einer Höhle in Indonesien gefunden worden. (Quelle: Artush Esy/imago images)