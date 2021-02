Mit einem Trick

Feuerwehr befreit Frau von ihrem Ehering

01.02.2021, 18:51 Uhr | MaM, t-online

Eine Frau in Bayern hatte die Feuerwehr alarmiert, weil sie ihren Ehering nicht vom Finger bekam. Die Einsatzkräfte befreiten die Frau und nutzten dazu einen ganz speziellen Trick.



In Adelsdorf, einer Gemeinde im Norden Bayerns, hat die Feuerwehr eine Frau von ihrem Ehering befreien müssen. Wie die Fotos auf der Facebookseite der Feuerwehr zeigen, saß der Ring so fest an ihrem Finger, dass dieser angeschwollen war.

Rettung mit iPad, Nadel und Faden

Insgesamt neun Einsatzkräfte rückten aus, drei davon waren an dem Einsatz aktiv beteiligt, sagte Alexander Triebel, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Adelsdorf dem örtlichen Nachrichtenportal "inFranken.de". Er habe zwar gewusst, dass es einen Trick gäbe, den Ring ganz leicht vom Finger zu bekommen, berichtet Triebel. Jedoch war er sich nicht ganz sicher.

Die Einsatzkräfte suchten deswegen auf dem iPad der Frau nach dem Trick und folgten der Anleitung. Mit Nadel und Faden wurde der Ehering von dem Finger der Frau entfernt. Die Nadel wurde zwischen Ring und Finger gefädelt und anschließend wurde der Faden um den betroffenen Finger gewickelt. So konnte der Ring von dem Finger der Frau entfernt werden. Diese blieb dabei unverletzt. Auch der Ring blieb unbeschädigt.