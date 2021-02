Schneechaos in Deutschland

Dreiste Diebe und verwirrte Tiere

08.02.2021, 15:21 Uhr | dpa, AFP

Ein Mann auf Skiern in Innenstadt von Halle an der Saale: Die extremen Wetterbedingungen sorgen für ungewohnte Szenen auf Deutschlands Straßen. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)

Die Schneemassen legen viele Teile Deutschlands lahm. In den Städten steigen die Menschen kurzerhand auf Langlaufskier um. Andere versuchen im Tiefschnee Autos zu stehlen. Skurrile Meldungen zum Extremwetter.

Zum Wochenstart hat das extreme Wetter Deutschland fest im Griff. Vielerorts muss der öffentliche Nahverkehr eingestellt werden, Fernzüge fallen aus und Menschen sitzen in ihren Wohnungen fest. Die Schneemassen locken aber auch dreiste Diebe und Extremsportler an und sorgen für Verwirrung bei einer Fledermaus.

Fledermaus flüchtet in Krankenhaus



In Hannover ist eine Fledermaus auf der Suche vor Schutz vor der Kälte in ein Krankenhauszimmer geflogen. Als die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag im Nordstadt Krankenhaus ankamen, versteckte sich die Fledermaus hinter der Heizung, teilte die Polizei mit. Beim Zugriff der Beamten leistete das kleine Flattertier dann aber keinen Widerstand. Es wurde der "Arbeitsgruppe Fledermaus" des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) übergeben. Dort werde es überwintern.

Skifahrer in Leipziger Innenstadt



Während viele Menschen frustriert sind, dass sie wegen der Schneemassen nicht vorankommen, werden andere erfinderisch. In Leipzig beispielsweise lassen sich die Bewohner vom Schnee die Laune nicht verderben, im Gegenteil: Eine Twitter-Nutzerin postete am Montag ein Video von einem Skifahrer in Leipzigs Innenstadt:



Vermeintliche Helfer werden zu dreisten Dieben



Erfinderisch werden jedoch auch Kriminelle: Wie die Bild berichtete, hatten am Sonntag drei junge Männer der Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in Güthersloh ihre Hilfe angeboten – denn das Firmenauto war nach einem Termin vollkommen eingeschneit. Nachdem sie das Auto freigefahren hatten, fuhren die Männer allerdings mit dem Fiat davon. Zum Glück für die Frau entdeckte die Polizei das Auto nur wenige hundert Meter entfernt. Sie ermittelt dennoch wegen Diebstahls.



Mann holt Mütze – Jugendliche stehlen sein Auto



Auch in Gelsenkirchen haben zwei Jugendliche das Schneechaos genutzt, um ein Auto zu stehlen. Nach Angaben der Polizei hatte der Besitzer am Sonntag gerade sein Auto vom Eis befreit und den Motor laufen lassen, als er kurz nach drinnen ging, um sich Mütze und Handschuhe zu holen. Als er wieder raus kam, hockten zwei Jugendliche in dem Wagen – laut Polizei etwa 13 bis 16 Jahre alt. Sie setzten zurück und fuhren davon ab. Als eine Streife das gestohlene Auto wenig später entdeckte, gaben die Jugendlichen Gas. Weil sich ein wegen der Glätte langsam fahrendes Auto zwischen die Verdächtigen und die Polizei schob, verloren die Beamten zunächst den Anschluss. Sie fanden den Pkw wieder, der laut Polizei in drei geparkte Autos gekracht war. Ob es wegen der Glätte war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Allerdings sei eine Kombination aus Geschwindigkeit und Witterungsbedingungen nicht unwahrscheinlich. Die Jugendlichen flüchteten unerkannt.



Fußstapfen im Schnee verraten Täter

Für die Polizei hat der Schneefall auch positive Seiten: In Krefeld konnten Beamte einen Täter dingfest machen, weil sie seine Fußspuren im Schnee verfolgten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Fahrgast am frühen Sonntagmorgen seinen Taxifahrer gebeten, kurz an einer Tankstelle anzuhalten – er wolle Zigaretten kaufen. Stattdessen verschwand er, ohne seine Fahr zu bezahlen. "Doch die herbeigerufenen Polizeibeamten hatten leichtes Spiel: Die Fußspuren des Mannes im Schnee führten sie vom Taxi direkt zu seiner Haustür", so die Polizei. Der 20-Jährige bekam eine Anzeige.