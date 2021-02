Wegen Überproduktion in Corona-Krise

Bayerische Brauerei verschenkt 2.500 Liter Freibier

22.02.2021, 03:59 Uhr | t-online, wan

Eine bayerische Brauerei hat einen Teil seiner Produktion verschenkt. Grund ist die sinkende Nachfrage im Einzelhandel. Man wollte den Gerstensaft nicht wegschütten.

Per Facebook hatte die bayerische Klosterbrauerei Irsee angekündigt, 2.500 Liter Freibier auszugeben. "Aufgrund der aktuellen Situation konnten wir unser Fassbier nicht an die Gastronomie Kunden ausliefern. Deswegen haben wir heute über 2.500 Liter Bier in unserem Brauereihof an private Haushalte verteilt," schrieben die Brauer.

Das Bier wäre am vergangenen Sonntag abgelaufen und hätte weggeschüttet werden müssen. Hintergrund ist die geringere Nachfrage im Einzelhandel und in der Gastronomie. In einem Facebook-Bild war zu sehen, wie Interessenten Schlange stehen, Abstand halten und eine Maske tragen. Außerdem wurden Spenden für den örtlichen Kindergarten gesammelt.