Vergangene Samstagsziehung

Lotto-Spieler gewinnt knapp 12 Millionen Euro

01.03.2021, 18:36 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern haben gleich zwei Lotto-Spieler einen großen Gewinn gemacht: Ein Rostocker hat bald 100.000 Euro mehr auf dem Konto, ein anderer Spieler sogar knapp 700.000 Euro.

Zwei Lottospieler in Mecklenburg-Vorpommern konnten sich nach der Samstagsziehung der Lottozahlen über Großgewinne freuen. Ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen hatte die sechs richtigen Zahlen getippt und wird nun in Kürze 680.585,50 Euro auf seinem Konto finden, wie die Lotto-Gesellschaft am Montag mitteilte.



Er teilt sich die Gewinnklasse 2 mit bundesweit fünf weiteren Lottospielern. Zusätzlich hatte ein Rostocker einen Volltreffer bei Super 6, der war 100.000 Euro wert.

Besser machte es ein Nordrhein-Westfale, der neben den sechs Lottozahlen auch noch die richtige Superzahl auf seinem Schein hatte und nun 11,8 Millionen Euro reicher ist.