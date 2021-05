Rekord gebrochen

Kami Rita steht zum 25. Mal auf dem Gipfel des Mount Everest

08.05.2021, 02:41 Uhr | t-online, wan

Kami Rita, einer der erfolgreichsten Sherpas in Nepal (Archivbild). Keiner war so oft am Gipfel des Mount Everest. (Quelle: Niranjan Shrestha/AP/dpa)