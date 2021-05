Ausflug geht schief

Vier Senioren aus sinkendem Motorboot gerettet

14.05.2021, 14:23 Uhr | dpa

Glück im Unglück hieß es wohl für vier Senioren: Sie waren mit ihrem Motorboot in Seenot geraten. Bei der Rettungsaktion wären die Männer dann auch noch fast gekentert.

Ein Motorboot mit vier etwa 70 Jahre alten Männern an Bord ist in der Elbmündung bei Cuxhaven in Not geraten. Nach einem Totalausfall trieb das Boot am späten Donnerstagabend manövrierunfähig zwischen Altenbruch und Otterndorf, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag mitteilte.

Die Senioren alarmierten die Seenotretter, die das Motorboot Richtung Cuxhaven schleppten. Auf dem Weg dorthin begann das Boot allerdings zu sinken und einer der Männer hatte sich mit dem Fuß am Boot verfangen. Erst in letzter Minute konnte er aus dem kalten Wasser befreit werden. Alle vier Männer blieben unverletzt. Die Wasserschutzpolizei Cuxhaven ermittelt zur Unglücksursache.