In App geteilt

Käse-Foto überführt britischen Drogenhändler

29.05.2021, 05:03 Uhr | t-online, wan

Stilton-Käse ist in England sehr beliebt (Symbolbild). Einen mutmaßlichen Drogenhändler wurde seine kulinarische Vorliebe zum Verhängnis. (Quelle: imago images)

Ein Einkauf im Supermarkt ist einem mutmaßlichen Drogenhändler zum Verhängnis geworden. Die Polizei in Liverpool konnte darauf seine Fingerabdrücke sehen – und ihn damit überführen.

Nichtsahnend hat ein 39-jähriger Mann ein Foto von seinem Lieblings-Käse in der Hand in einer App geteilt. Was er nicht wusste: Die Polizei las bei EncroChat mit, und beobachtete auch den Nutzer namens Toffeeforce.

Als sie das Foto aus dem Marks&Spencer-Supermarkt sahen, schauten die Beamten genauer hin. Sie waren aber weniger an dem Stilton-Käse interessiert als an der Innenseite der Handflächen. Diese wurden analysiert und mit Abdrücken aus einer Datenbank verglichen. Es gab einen Treffer.

Als der Verdächtige zur Rede gestellt wurde, gab er die Drogenvergehen zu. Vergangene Woche wurde er zu über 13 Jahren Haft wegen des Verkaufs von Heroin, MMDA und anderen Drogen verurteilt.