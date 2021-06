90 Millionen Euro

Eurojackpot-Gewinner träumt vom eigenen Fußball-Club

01.06.2021, 13:15 Uhr | dpa

Am Freitag hat ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet den Eurojackpot geknackt. Nach einem schlaflosen Wochenende fällt ihm besonders eins schwer: sein Glück für sich zu behalten.

Der hessische 90-Millionen-Euro-Gewinner des Eurojackpots träumt von einem eigenen Fußballclub. Diesen Wunsch aus früher Jugend habe er in einem Telefonat geäußert – aber gleich lachend nachgeschoben, dass das Geld wohl nicht reichen werde, berichtete eine Sprecherin von Lotto-Hessen.

Der Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet habe weiter gesagt, das sei nicht schlimm, denn für ihn bedeute der Gewinn, sich einfach alles gönnen zu können, was er möchte, und Reisen in ferne Länder zu unternehmen. So eine Situation habe er nach eigenen Worten noch nie erlebt.



"Stinknormal, aber jetzt mit Geld"

In dem Telefonat mit dem Geschäftsführer von Lotto-Hessen, Heinz-Georg Sundermann, habe der Mann gesagt: "Wir sind stinknormale Leute und werden es auch bleiben, jetzt aber welche mit viel Geld." Das vergangene Wochenende habe er "gefühlt komplett schlaflos" verbracht, er könne sein Glück immer noch nicht fassen.



Es sei ihm noch nie etwas so schwergefallen, wie am Montag zur Arbeit zu gehen und niemandem von seinem Glück erzählen zu können, habe der Mann berichtet. Aber er werde den Rat von Experten ernst nehmen und weiter verschwiegen bleiben.

Millionen Menschen in Deutschland und 17 weiteren Nationen Europas hatten am vergangenen Freitag auf den maximal gefüllten Eurojackpot gehofft. Nach sechs Wochen ohne Hauptgewinn lag nur der Hesse richtig. Seinen Tipp hatte er für acht Euro im Internet abgegeben – wenige Stunden vor Annahmeschluss.