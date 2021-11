Caillebottes "Junger Mann am Fenster"

53 Millionen Dollar – Meisterwerk für Rekordpreis versteigert

12.11.2021, 12:37 Uhr | dpa

Auf einer Auktion in den USA fiel der Hammer bei 53 Millionen Dollar für ein Werk des französischen Malers Caillebotte. Der letzte Rekord für ein Werk des Künstlers wurde erst vor zwei Jahren geknackt.

Das Werk "Junger Mann am Fenster" des französischen Impressionisten Gustave Caillebotte ist für den Rekordpreis von 53 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) versteigert worden. Erstanden wurde das Gemälde auf einer Auktion von Christie's in New York am Donnerstagabend vom Getty Museum in Los Angeles, das es als ein "Meisterwerk des modernen urbanen Realismus des 19. Jahrhunderts" bezeichnete.

Der bisherige Höchstpreis für ein Werk des Künstlers (1848-1894) lag bei 22 Millionen Dollar für das Gemälde "Paar beim Spaziergang", das von Christie's 2019 in London versteigert worden war. "Junger Mann am Fenster" war Teil der Cox Collection of Impressionist Art, benannt nach dem 2020 gestorbenen texanischen Geschäftsmann Ed Cox.

Auch drei Werke von Vincent van Gogh wechselten für insgesamt mehr als 150 Millionen Dollar den Besitzer. Das Gemälde "L'Estaque mit roten Dächern" von Paul Cézanne wurde für mehr als 55 Millionen Dollar versteigert. Insgesamt wurden auf der Auktion im Rockefeller Center 23 Werke von impressionistischen Künstlern wie Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir und Berthe Morisot für insgesamt 332 Millionen Dollar veräußert.