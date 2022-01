Wohnungen bleiben kalt

Rohrbruch in Kiel: Gewässer sind grün gefärbt

09.01.2022, 13:36 Uhr | dpa

Leck in einer Haupt-Fernwärmeleitung in Kiel: Zahlreiche Wohnungen in der Innenstadt bleiben derzeit kalt, umliegende Gewässer sind auf einmal grün. Die Stadtwerke arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.

Kalte Wohnungen und grünes Wasser im Kleinen Kiel: Im Innenstadtbereich von Kiel ist es am Sonntagmorgen zu einem Rohrbruch einer Haupt-Fernwärmeleitung gekommen.



Ungewöhnlicher Anblick: Die Gewässer in Kiel sind durch den Zulauf von Wasser aus einem gebrochenen Rohr der Fernwärmeleitung grün eingefärbt. (Quelle: Axel Heimken/dpa)



"Aufgrund des Rohrbruchs kann es im gesamten Versorgungsgebiet zu vorübergehender Einschränkung der Wärme kommen", twitterten die Stadtwerke. Durch ausgetretenes Fernwärme-Wasser seien angrenzende Gewässer grün eingefärbt worden, darunter auch der Kleine Kiel.

An der Reparatur des Lecks werde mit Hochdruck gearbeitet, sagte Stadtwerkesprecher Sönke Schuster der Deutschen Presse-Agentur. Wann die Fernwärme wieder überall verfügbar ist, sei aber noch nicht abzusehen. Schuster verwies darauf, dass der grüne Farbstoff im Fernwärmewasser für Umwelt und Gesundheit unbedenklich sei. Er werde dem Fernwärmewasser beigemischt, um Leckagen schneller orten zu können.