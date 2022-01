In 23 Jahren

Mann gewinnt im Lotto – zum vierten Mal

19.01.2022, 09:01 Uhr | t-online

Ein Mann freut sich über seinen Lotto-Gewinn (Symbol): "Ich will mich einfach bei allen für ihre netten Nachrichten bedanken." (Quelle: McPhoto/imago images)

Kaum zu fassen: Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania soll bereits zum vierten Mal in seinem Leben im Lotto gewonnen haben – und damit in 23 Jahren insgesamt fast fünf Millionen Dollar.

Der US-Amerikaner Mike Luciano hat Zeitungsberichten zufolge zum vierten Mal in 23 Jahren in einer Lotterie gewonnen. Laut einem Bericht soll er im Bundesstaat Pennsylvania eine Million US-Dollar gewonnen haben, nachdem er ein Los für 20 Dollar gekauft hatte. In 23 Jahren sollen sich damit seine Lotto-Gewinne auf insgesamt 4,6 Millionen Dollar angehäuft haben.

Der 55-Jährige habe den Gewinn bestätigt – lässt sich aber nur mit dem kurzen Satz zitieren: "Ich will mich einfach bei allen für ihre netten Nachrichten bedanken."

Im Jahr 2021 soll er in einem Interview nach einem anderen Gewinn eine Spielsucht zugegeben haben, und andere davor gewarnt haben, es ihm nachzutun.