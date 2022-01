Comic-Helden der Nation

Belgischer Pass weckt deutschen Neid – und Kreativität

28.01.2022, 12:13 Uhr | ann, t-online

In Zukunft verreisen Belgier mit den Schlümpfen und dem Marsupilami im Ausweisdokument. Im Netz ist die Begeisterung groß. Konkrete Vorschläge für eine deutsche Comic-Variante gibt es bereits.

Sicherer – und schöner: Die belgische Regierung hat gerade ihren neuen Reisepass vorgestellt. 34 Seiten lang ist das Dokument, ab dem 7. Februar verfügbar und zeigt beliebte Comic-Helden aus Deutschlands Nachbarland. So sind Tim und Struppi, die Schlümpfe und Marsupilami in der Neuauflage zu sehen. Die Motive sind immer an das Thema "Reisen" geknüpft.

Im Netz sorgte der Pass rasch für Aufsehen – und für Neider auch in Deutschland. "Jetzt wäre ich gerne Belgier", kommentiert ein Nutzer in den sozialen Medien auf Deutsch. Andere eröffneten gleich eine Ideensammlung: Wenn Deutschland einen solchen Pass einführen würde, welche Motive wären dort zu sehen?

Und die Antworten sind zahlreich: Gleich mehrere Nutzer schlagen die von Kurt Kusenberg gezeichnete Comic-Serie "Vater und Sohn" vor, die vor 80 Jahren erstmals erschien. Häufig genannt werden auch die von Komiker Otto Waalkes erfundenen "Ottifanten", die berühmten Krawallmacher "Max und Moritz" aus der Feder von Wilhelm Busch sowie die Titelfiguren des gleichnamigen Comic-Magazins "Fix und Foxi". Passend zum Thema "Reisen" werden die "Abrafaxe" vorgeschlagen – sie zieren die Comic-Zeitschrift "Mosaic" und besuchen regelmäßig unterschiedliche Länder.