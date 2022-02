De Beers Cullinan Blue

Seltener Diamant könnte bei Auktion 50 Millionen Dollar bringen

16.02.2022, 20:00 Uhr | dpa, AFP

Es ist ein extrem seltenes Exemplar: Ein blauer Diamant mit mehr als 15 Karat steht demnächst beim Auktionshaus Sotheby's zur Versteigerung. Er ist der größte seiner Art – und könnte eine Riesensumme einbringen.

Ein blauer Diamant könnte bei einer Versteigerung nach Einschätzung des Auktionshauses Sotheby's fast 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) einbringen. Der Diamant sei aus einem im April 2021 in Südafrika entdeckten Stein geschliffen worden und habe 15,10 Karat, teilte Sotheby's am Mittwoch in New York mit.



Es handle sich um den "größten lupenreinen blauen Diamanten im Treppenschliff", der jemals vom US-Fachinstitut GIA bewertet worden sei.

Solche Stücke seien sehr selten, nur fünf blaue Diamanten mit mehr als zehn Karat seien bislang weltweit versteigert worden. Der sogenannte "De Beers Cullinan Blue" solle im April in Hongkong zur Auktion kommen. Er ist größer als der sogenannte Oppenheimer Blue, der im Mai 2016 für rund 50 Millionen Euro versteigert wurde.