"Kein Mensch hat gewusst, was Pizza ist"

Älteste Pizzeria Deutschlands feiert Geburtstag

24.03.2022, 19:35 Uhr | t-online

In Würzburg soll die Wiege der Pizza in Deutschland liegen: Am 24. März soll dort vor 70 Jahren die erste Pizzeria des Landes eröffnet worden sein. In den Anfangstagen sollen vor allem Amerikaner das Geschäft angeregt haben.

"Kein Mensch hat damals gewusst, was Pizza eigentlich ist – inklusive mir", sagte Janina di Camillo der "Main-Post". Doch die Idee, die ihr Mann Nicolino vor 70 Jahren hatte, sollte dennoch eine Erfolgsgeschichte werden: Gemeinsam eröffneten sie in Würzburg damals ein Restaurant, das heute als erste Pizzeria Deutschlands gilt.

Die Idee soll di Camillo von amerikanischen Soldaten haben: Als Küchenhelfer in einem Armyclub in Nürnberg sollen die US-Soldaten Pizza vermisst haben. "Die amerikanischen Soldaten kannten die Pizza schon aus Chicago", sagte Gunther Hirschfelder, Professor am Lehrstuhl für Vergleichende Kulturwissenschaften an der Universität Regensburg dem "Münchner Merkur".



Zuerst kamen US-Soldaten, dann auch Deutsche

Mit dem Geld der Eltern konnte das Ehepaar di Camillo dann 1952 in Würzburg das Restaurant eröffnen, das heute als "Capri Blaue Grotte" bekannt ist. In der Stadt sorgte das Restaurant schnell für Aufmerksamkeit: Zunächst bei den vielen amerikanischen Soldaten, die dort stationiert waren, später auch bei dem deutschen Publikum.

Mittlerweile sind die Gründer allerdings nicht mehr an dem Restaurant beteiligt: Nicolino di Camillo starb 2015. Die neuen Besitzer haben sich zudem vom Konzept der klassischen Pizzeria entfernt. Auf der wöchentlich wechselnden Karte finden sich auch Gerichte wie Käsespätzle, Rotbarschfilet oder Blutwurstravioli.



Pizza spiele aber trotzdem weiter eine große Rolle, sagte Besitzer Dominik Schraut der "Main Post". Am Geburtstag der "Blauen Grotte" sollen zudem wieder einige Gerichte aus den Gründungsjahren auf der Karte stehen.