Warhol-Kunstwerk könnte Rekordpreis erzielen

In New York kommt eines von Andy Warhols ber√ľhmten Marilyn-Monroe-Portr√§ts unter den Hammer. Es k√∂nnte das teuerste versteigerte Kunstwerk des 20. Jahrhunderts werden.

Das Auktionshaus Christie's versteigert am Montag in New York (19 Uhr Ortszeit; Dienstag 1 Uhr MESZ) eines der ber√ľhmten Portr√§ts der Hollywood-Legende Marilyn Monroe von Pop-Art-K√ľnstler Andy Warhol. Der 1964 entstandene Siebdruck "Shot Sage Blue Marilyn" wird auf einen Rekordpreis von 200 Millionen Dollar (189 Millionen Euro) gesch√§tzt. Sollte das Bild tats√§chlich einen solchen Preis erzielen, w√§re es das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert.