Autobahnpolizei rettet Gänsefamilie von Raststätte

Ausgerechnet den Fahrstreifen einer AutobahnraststĂ€tte hat sich eine GĂ€nsefamilie in Niedersachsen als Spazierweg ausgesucht. Die Muttergans und fĂŒnf Jungtiere seien am Freitag nahe Bremen auf der parallel zur Autobahn 27 verlaufenden Fahrbahn herumgelaufen, teilte die Polizei in Verden am Samstag mit.