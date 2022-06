Neu-Ulm: Kirchenglocken läuten mitten in der Nacht eine Stunde lang

Kirchenglocken lÀuten mitten in der Nacht eine Stunde lang

In Neu-Ulm kamen die Glocken einer Kirche in der vergangenen Nacht fast eine Stunde lang nicht zur Ruhe. Inzwischen ist bekannt, woran es lag.

Im bayerischen Neu-Ulm haben die Kirchenglocken der Erlöserkirche mitten in der Nacht zum Mittwoch unablĂ€ssig gelĂ€utet. Aufgrund eines technischen Defekts an der Zeitschaltuhr waren die Glocken zu Mitternacht fast eine Stunde lang zu hören, teilte das PolizeiprĂ€sidium Schwaben SĂŒd/West in Kempten mit.