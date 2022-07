Giftige Spinnen legen Supermarkt im Saarland lahm – in Bananenkiste

Aktualisiert am 22.07.2022 - 12:12 Uhr

Überraschung in einer Bananenkiste: Ein Supermarkt-Chef entdeckt womöglich giftige Spinnen und stellt sie ins Lager. Kurz darauf sind die Tiere verschwunden.

Vermutlich hochgiftige Bananenspinnen haben einen Einkaufsmarkt im Saarland lahmgelegt. Der Leiter des Markts in Kleinblittersdorf entdeckte die zwei mutmaßlichen Giftspinnen beim Auspacken von Bananenkisten und alarmierte die Polizei, wie die Beamten in Saarbrücken am Donnerstagabend mitteilten.