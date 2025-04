Er wurde 88 Jahre alt Papst Franziskus ist tot

Von t-online , ivi Aktualisiert am 21.04.2025 - 11:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Im Video: Papst Franziskus ist tot. So sehr war er in den vergangenen Wochen geschwächt. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Papst Franziskus ist am Ostermontag in den frühen Morgenstunden verstorben.

Papst Franziskus ist tot. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken starb am Montag im Alter von 88 Jahren, wie der Vatikan mitteilte. Der Argentinier stand seit 2013 an der Spitze der katholischen Kirche.

"Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, ins Haus des Vaters zurückgekehrt", verkündete Kardinal Kevin Farrell in einer vom Vatikan auf dessen Telegram-Kanal veröffentlichten Erklärung.

"Liebe Brüder und Schwestern, mit tiefer Trauer muss ich Euch den Tod unseres Heiligen Vaters Franziskus bekannt geben", schrieb Farrell weiter in seiner Mitteilung. Franziskus' ganzes Leben sei dem "Dienst am Herrn und Seiner Kirche" gewidmet gewesen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

In seinem offenen Papamobil wurde der 88-Jährige erst am vergangenen Ostersonntag rund eine Viertelstunde lang unter dem Jubel Tausender Menschen über den Petersplatz gefahren. Zuvor hatte er vom Balkon des Petersdoms aus den Christen in aller Welt "Frohe Ostern" gewünscht.

Papst Franziskus hält sich nicht an vorgesehene Pause

Einen Monat nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde Franziskus zunächst in seinem Rollstuhl sitzend auf den Balkon des Petersdoms gefahren, von wo aus der Papst traditionell den Segen "Urbi et orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) spendet. Der ohne Beatmungskanülen zur Sauerstoffzufuhr erschienene Pontifex ergriff kurz selbst das Wort und wünschte mit schwacher Stimme auf Italienisch "Frohe Ostern".

Franziskus war im Februar wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht worden. Um eine erneute Ansteckung zu verhindern, sollte der Papst nach seiner am 23. März erfolgten Entlassung eigentlich eine zweimonatige Pause ohne öffentliche Auftritte einlegen. Vor einer Woche hatte er jedoch bereits den britischen König Charles III. und dessen Frau Camilla am Rande ihres Staatsbesuchs in Rom getroffen.

Der Weg zum Papst

Jorge Mario Bergoglio kam im argentinischen Vorort von Buenos Aires zur Welt – als ältestes von fünf Kindern. Seine erste Karriere führt ihn ins Labor: Er schließt eine Ausbildung zum Chemietechniker ab. Doch mit 22 Jahren kehrt er der Wissenschaft den Rücken. Bergoglio tritt dem Jesuitenorden bei und beginnt ein neues Kapitel.