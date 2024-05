Unglück in China Schnellstraße stürzt ein – 19 Tote Von t-online , dpa Aktualisiert am 01.05.2024 - 07:48 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eilmeldung Kopiert News folgen

In der südchinesischen Provinz Guangdong kam es zu einem tragischen Unglück: Eine Schnellstraße ist eingestürzt und hat mehrere Personen in den Tod gerissen.

Bei dem Einsturz einer Fahrbahn auf einer Autobahn in der Provinz Guangdong in Südchina sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Wie der chinesische Staatssender CCTV berichtete, wurden nach dem Einsturz am frühen Mittwochmorgen zudem 30 Menschen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Erst in der vergangenen Woche war die Region von heftigen Regenfällen betroffen. Es wurde die höchste Warnstufe aufgerufen. In der Folge kam es zu Überschwemmungen an den Ufern der Flüsse im Perlflussdelta.

Das Perlflussdelta ist Chinas industrielles Kernland und mit rund 127 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern eine der am dichtesten besiedelten Regionen des Landes. In der Perlflussmündung am Südchinesischen Meer liegen Großstädte wie Hongkong und Shenzhen. Auch in den benachbarten Provinzen Fujian, Guizhou und Guangxi war vor Starkregen gewarnt worden. Inwiefern die Überschwemmungen mit dem aktuellen Unglück zusammenhängen, ist bislang nicht bekannt.