Traurige Gewissheit: Es ist der vermisste Schotte

Aus der Elbe in der Hamburger Hafencity ist eine Leiche geborgen worden. Es handelt sich um den seit Wochen vermissten Schotten Liam Colgan.

Die Polizei teilte zunächst nur mit, dass es sich um die Leiche eines Mannes handele, die Identität aber noch unbekannt sei. Der Leichnam sei zur Obduktion ins Institut für Rechtsmedizin gebracht worden. Das "Hamburger Abendblatt" berichtete, die Polizei habe schon mit der Familie des seit zehn Wochen vermissten Schotten Liam Colgan Kontakt aufgenommen.

The Lucie Blackman Trust is saddened to confirm that a body found in the River Elbe, Hamburg, is that of Liam Colgan, missing after attending his brother’s stag weekend in the German city. pic.twitter.com/icwS0QGkRc