Unglück in Bautzen

87-jähriger Mann ertrinkt im Tornoer Teich

10.07.2018, 11:43 Uhr | dpa

In Sachsen ist ein Rentner in einem Teich ertrunken. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein 87-jähriger ist in einem Teich bei Lauta im Landkreis Bautzen ertrunken. Der Mann sei beim Baden im Tornoer Teich aus bisher unbekannten Gründen untergegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Fremdverschulden könne aber ausgeschlossen werden. Taucher haben den 87-Jährigen am Montag aus dreieinhalb Metern Tiefe geborgen, Wiederbelebungsversuche scheiterten. Andere Badegäste hatten zuvor die Rettungskräfte informiert.