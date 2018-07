Person ohne Kontrolle in Sicherheitszone

Chaos nach Terminal-Räumung an Münchner Flughafen

28.07.2018, 10:32 Uhr | dpa, AFP

Für viele sollte es in den Urlaub gehen: Zum Ferienstart in Bayern hat die Polizei den Terminal 2 am Münchner Flughafen geräumt. Eine Person war ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt.

Das Terminal 2 am Münchner Flughafen ist am Samstagmorgen geräumt worden, weil sich eine Person unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand. Die Bundespolizei hat deswegen am ersten Tag der Sommerferien in Bayern die Abfertigung am Terminal gestoppt und den Bereich geräumt, wie sie per Twitter mitteilte. "Nach der Person wird gefahndet", hieß es.

Nach Information des Luftamtes Südbayern ist eine Person unkontrolliert im Sicherheitsbereich des Flughafen Münchens. @bpol_by musste daraufhin die Abfertigung im T2 und im Satelliten stoppen. Der Bereich wird aktuell geräumt. Nach der Person wird gefahndet. — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) July 28, 2018

Die genauen Hintergründe sind bislang unklar. Es soll sich um eine Frau handeln, wie BR und "Münchner Merkur" übereinstimmend berichten. Wegen des Polizeieinsatzes wurden für viele Abflüge am Terminal 2 Verspätungen angezeigt, auf dem Weg in den Urlaub war bei den Passagieren Geduld gefragt. Wie der "Münchner Merkur" berichtet, waren zahlreiche Flüge verspätet.

Ein Sprecher der Bundespolizei Bayern sagte, die Abfertigung sei am Samstagmorgen um 6.45 Uhr gestoppt worden. Zuvor habe die für die Sicherheitsabfertigung zuständige Firma über den Vorfall informiert. Nach der Sichtung des Videomaterials sei die Entscheidung für die Räumung gefallen, sagte der Sprecher.

Nach der Räumung werde der Bereich noch nach zurückgebliebenen Gegenständen wie Taschen durchsucht, sagte der Bundespolizei-Sprecher. Eine "extreme Gefährdung" sei jedoch nach ersten Erkenntnissen unwahrscheinlich.

Völliger Wahnsinn am #flughafenmuenchen #munichairport nach über 3 Stunden geht immer noch nichts. Leider keine Infos... pic.twitter.com/5gnK3EPAOO — B.G-Radl (@BenediktGradl) July 28, 2018

Tausende starten an diesem Wochenende zu Beginn der sechswöchigen Sommerferien in die Ferien. Traditionell gehören diese Tage zu den verkehrsreichsten an Deutschlands zweitgrößtem Flughafen.