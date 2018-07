Vier Tote nach Brand

Zehnjähriger offenbar für Hochhaus-Brand verantwortlich

31.07.2018, 22:23 Uhr | dpa

Hochhausbrand in Paris: Bei dem Brand ist eine Mutter und ihre Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren gestorben. (Quelle: Thomas Samson/dpa)

Ein Zehnjähriger soll den Brand in einem Pariser Vorort ausgelöst haben, bei dem vier Menschen starben. Der Brand war am Donnerstag in einem Hochhaus ausgebrochen.

Ein Zehnjähriger soll für den verheerenden Brand in einem Pariser Vorort-Hochhaus mit vier Toten verantwortlich sein. Gegen den Jungen sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Bobignymit. Das Feuer war am Donnerstag im 17. Stock des Hochhauses ausgebrochen. Retter fanden die Leichen einer Frau und ihrer drei Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren.

Junge hat Tuch angezündet

Der Junge habe mit einem Feuerzeug ein Tuch angezündet, dann sei es ihm nicht mehr gelungen, das Feuer zu löschen, berichtete der Nachrichtenfernsehsender BFMTV. Er habe auch in dem Hochhaus gelebt, berichtete der Sender. Diese Informationen wurden von den Ermittlern nicht bestätigt.

Nach französischem Recht ist die Einleitung eines Verfahrens gegen ein Kind unter 13 Jahren nur in einem besonders schwerwiegenden Fall möglich. Der Junge könnte laut Staatsanwaltschaft vor Gericht kommen, sollte er sich seiner Taten bewusst gewesen sein. Wegen seines jungen Alters können jedoch ausschließlich erzieherische Maßnahmen gegen ihn ergriffen werden. Der Zehnjährige musste sein bisheriges Umfeld in dem Pariser Vorort bereits verlassen.