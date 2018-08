Wettervorhersage

"Deutschland wird trotz heftiger Gewitter schwitzen"

Hochsommer mit Hammer-Hitze und Trockenheit: Die Deutschen schwitzen bei über 35 Grad und in den nächsten Tagen soll es zu heftigen Gewittern kommen. Aber eine Abkühlung gibt es nicht.

Es war nicht immer einfach in den letzten Tagen vor die Tür zu gehen und den Platz auf dem Sofa mit dem kühlenden Ventilator zu verlassen. Eine Hitzewelle hat Deutschland auch weiterhin in Griff – am Dienstag wurden sogar Temperaturen von bis zu 39,5 Grad erreicht. "In Berlin gab es sogar einen Temperatur-Rekord für die wärmste Nacht seit Beginn der Aufzeichnungen", sagte Roland Vögtlin, Meteorologe der Meteogroup, zu t-online.de. 24,4 Grad war die nächtliche Durchschnittstemperatur, die am Flughafen Tegel gemessen wurde.

Die Bildkombo zeigt ein Gewitter und eine Sonnenblume, die unter der aktuellen Hitzewelle leidet: Auch die die nächsten Tage kann es trotz Unwetter wieder über 35 Grad warm werden. (Quelle: dpa)



Zu der Hitze kommt eine drückende Schwüle und besonders die Pflanzen leiden unter der anhaltenden Dürre. Ab Mittwochabend soll es die ersten heftigen Gewitter geben. Die Temperaturen fallen die nächsten Tagen trotzdem kaum:

Die ersten Schauer und Gewitter gibt es am Mittwochabend im Südwesten. Im Rest Deutschlands bleibt wes sonnig und heiß – die Temperaturen bleiben landesweit zwischen 27 bis 37 Grad.

Am Donnerstag breiten sich die Gewitter in Richtung Osten aus. "Wir erwarten besonders in der Südosthälfte lokal schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel", meint Vögtlin. "Aber Deutschland wird trotz der heftigen Gewitter schwitzen." Abkühlung ist tatsächlich nicht in Sicht: Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 35 Grad. Die Gewitter können im Osten nördlich bis Berlin ziehen – im Rest des Landes bleibt es sonnig und trocken.

Nach die Unwetter im Osten abgezogen sind, wird es am Freitag und am Wochenende wieder sommerlich heiß. "Da gehen die Temperaturen wieder bis auf 37 Grad nach oben", sagt Vögtlin. Schauer können vereinzelt auftreten, aber bleiben ein Randerscheinung.





Pflanzen und Menschen im Land müssen wohl auch die nächsten Tage auf Abkühlung warten.