Vom Auto erfasst

17-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

11.08.2018, 16:41 Uhr | dpa

Rettungswagen der Feuerwehr während einer nächtlichen Einsatzfahrt (Symbolbild): In der Nacht zum Samstag ist ein junger Mann bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. (Quelle: Ralph Peters/imago)

Im Landkreis Karlsruhe ist ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Das Opfer wurde von einem Auto angefahren und in den Gegenverkehr geschleudert.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Gondelsheim (Landkreis Karlsruhe) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er in der Nacht zum Samstag von einem Auto angefahren und in den Gegenverkehr geschleudert.



Dort überrollte den Biker ein entgegenkommender Wagen. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.