Mit Kohlenmonoxid vergiftet

Familie heizt Wohnung mit Kohlegrill – fünf Verletzte

26.11.2018, 10:17 Uhr | dpa

Im nordrhein-westfälischen Harsewinkel hat eine Familie versucht, ihre Wohnung zu heizen – mit einem Kohlegrill. Die Mutter und vier Kinder mussten ins Krankenhaus.

Bei dem Versuch, mit dem Kohlegrill die ausgekühlte Wohnung zu heizen, sind fünf Mitglieder einer Familie durch giftige Gase verletzt worden. Der 14 Jahre alte Sohn der Familie erlitt sogar schwere Verletzungen, nur der Vater blieb unverletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine sechsköpfige Familie am Sonntag in Harsewinkel im Kreis Gütersloh auf ihrem Balkon grillen. Dabei ließen sie die Balkontür geöffnet und wollten die Wohnung im Anschluss mit der glühenden Kohle heizen. Dabei stieß giftiges Kohlenmonoxid aus.

Rettungskräfte brachten die Mutter und drei Kinder in ein Krankenhaus. Der 14 Jahre alte Sohn wurde in einer Spezialklinik in Düsseldorf behandelt, teilte eine Sprecherin am Montagmorgen mit. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Zunächst hatte die "Neue Westfälische" berichtet.