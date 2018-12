Feuer bei Gebrauchtwagenhändler

Feuerwehr bekämpft Großbrand in Lüdenscheid

09.12.2018, 12:26 Uhr | dpa

Bis spät in die Nacht dauerte der Kampf gegen die Flammen: In Lüdenscheid hat ein Brand in einer Firma einen riesigen Einsatz ausgelöst – und mehrere Menschen verletzt.

Ein Großbrand bei einem Lkw-Gebrauchtwagenhändler im nordhein-westfälischen Lüdenscheid hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt kämpften 150 Einsatzkräfte von acht Löschzügen gegen die Flammen, wie Jens Schultze von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Märkischer Kreis in Lüdenscheid berichtete. Erst gegen 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen sei der Brand gelöscht gewesen, sagte ein Sprecher der Leitstelle.





Ein Mitarbeiter der Firma wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann sei leicht am Kopf verletzt worden. Eine in der Nähe wohnende ältere Frau habe Kreislaufprobleme bekommen.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war noch unklar. Die Brandursache wird jetzt ermittelt.