Unfall gibt Rätsel auf

Frontalzusammenstoß bei Aachen: vier Tote

22.12.2018, 13:00 Uhr

In der nähe von Aachen kam es in der Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall: Bei einem Frontalzusammenstoß zweier PKW starben vier Menschen, drei weitere wurden schwer verletzt. Wie es zu dem Unglück kam, ist derzeit unklar.

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Nordrhein-Westfalen vier Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere erlitten schwerste Verletzungen, wie ein Polizeisprecher in Aachen am Samstag sagte. Demnach ereignete sich der Unfall in der Nacht auf einer Landstraße in Stolberg bei Aachen.

In einem der beiden Autos war den Angaben zufolge eine Mutter mit ihrer Tochter und ihrem Sohn unterwegs. Der Wagen fing nach dem Unfall Feuer, die Frau Mitte 40 sowie ihre 16 und 17 Jahre alten Kinder verbrannten. In dem anderen Auto starb eine 21-Jährige. Die drei übrigen Insassen, eine Frau und zwei Männer, wurden mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.





Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zum Zeitpunkt der Frontalkollision um kurz nach ein Uhr morgens habe es lediglich leicht geregnet, sagte der Sprecher. Für den Unfall gebe es nach bisherigem Kenntnisstand keine Zeugen. Die Landstraße sei nachts nur wenig befahren.