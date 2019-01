Unglück in Wilhelmshaven

Auto versinkt im Hafenbecken – Ehepaar stirbt

07.01.2019, 14:12 Uhr | dpa

In Niedersachsen ist ein Ehepaar tödlich verunglückt. Ihr Auto war in ein Gewässer gerollt. Für die Senioren kam jede Hilfe zu spät.

Ein 81-jähriger Mann und seine 79-jährige Ehefrau sind mit ihrem Auto in Wilhelmshaven in ein Hafenbecken gerollt und untergegangen. Der Mann starb am Sonntag an der Unfallstelle, die Frau sei am Montag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Beide kamen aus Wilhelmshaven. Warum das Auto mit Automatik-Getriebe am Sonntag ins Hafenbecken rollte, ist noch unklar.



Passanten hatten den Unfall beobachtet und die Feuerwehr alarmiert. Ein Ersthelfer begab sich mit einem Neoprenanzug ins Wasser, um den eintreffenden Feuerwehr-Tauchern bei der Suche nach den Fahrzeuginsassen zu helfen. Das Auto wurde aus dem Wasser geborgen. Bei ablaufendem Hochwasser betrage die Wassertiefe im Hafenbecken etwa 4,5 Meter, hieß es.