Unfall in Berlin

Bewusstloser Mann wird auf Straße überrollt

13.01.2019, 13:06 Uhr | dpa

Rettungswagen in Berlin: Für einen 72-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) (Quelle: Ralph Peters/imago)

Ein Senior ist in Berlin bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen. Ein Autofahrer übersah den Mann, der zuvor auf offener Straße bewusstlos geworden war.

Ein 72-Jähriger ist in Berlin-Zehlendorf von einem Auto überrollt und getötet worden. Der Mann lag am Samstagabend bewusstlos auf dem Teltower Damm, als sich ein 64-Jähriger mit seinem Auto näherte und den Mann auf der Straße erfasste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte versuchten noch, den Schwerverletzten zu reanimieren, doch der Rentner starb.





Der Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Unfallstelle musste für knapp eine Stunde gesperrt werden. Geprüft wird nun, warum der Fußgänger vor dem Unfall reglos auf der Fahrbahn lag.